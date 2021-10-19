ماذا تبحث إيران وقطر... اتصال هاتفي تزامنا مع زيارة مسؤول أمريكي للخليج

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني آخر التطورات الإقليمية، هاتفيا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أجرى الجانب القطري الاتصال بالجانب الإيراني وناقشا فيه التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري ، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر مستجدات قضايا المنطقة . #قنا pic.twitter.com/mbMM8Ol3fS — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 18, 2021

وتزامنت هذه المحادثات الهاتفية مع زيارة يقوم بها للمنطقة المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن روبرت مالي، يجري جولة تشمل زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف المتحدث أن المبعوث سيلتقي خلال الجولة بشركاء واشنطن في منطقة الخليج لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإيران من بينها أنشطتها في المنطقة والمحاولات الأمريكية للتفاوض حول الاتفاق النووي.

للمزيد من أخبار إيران تابع سبوتنيك.