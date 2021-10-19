مصدر في المفوضية العليا الليبية: جاهزون لإجراء الانتخابات واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة

قال مصدر مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن "كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية اتخذت، بما يعني جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد".

وأضاف المصدر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عمليات التدريب والتأهيل لمراقبة الانتخابات قامت بها المفوضية، إضافة إلى أنها تقوم باعتماد وسائل الإعلام التي تشارك في التغطية وكافة الإجراءات المرتبطة بها مع الجهات المعنية".

وأوضحت المصادر أن "كل الخطوات المعنية بها المفوضية والتي تسبق إعلان فتح باب الترشح اتخذت، إلا أن قرار فتح باب الترشح لم يعلن حتى الآن، حيث يراجع مجلس المفوضية كافة القرارات التي يعلن عنها في المؤتمر الصحفي". ورفض المصدر التأكيد من عدمه بشأن إعلان فتح باب الترشح خلال المؤتمر الصحفي المرتقب في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس.

وبحسب تقدير المصدر، فإن

"الخطوات التي اتخذت حتى الآن من جانب المفوضية، تعني جاهزيتها لإجراء الانتخابات وعدم وجود عراقيل من ناحيتها على المستوى الإجرائي أو التقني أو عملية المراقبة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.

ويطالب المجلس الأعلى للدولة بعدم إجراء الانتخابات على أساس القوانين التي قدمها البرلمان للمفوضية، حيث يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فيما اشترط البرلمان في قانون الانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية بمدة 30 يوما، وهو ما رفضه الأعلى للدولة.

وتطالب الأغلبية في الشارع الليبية بإجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق، في ظل تأكيد دولي على تنفيذ الخارطة، إلا أن بعض التسريبات من مصادر عدة تشير إلى أن بعض الأطراف تضغط لتأجيل الانتخابات.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في مارس/آذار الماضي؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، نهاية العام.