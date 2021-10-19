لص "منحوس" يسرق هاتف مراسل صحيفة مصرية أثناء بث مباشر.. فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو طريفا للصّ يسرق هاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" المصرية أثناء بث مباشر على "فيسبوك".

وكان المراسل يتحدث في بث مباشر على صفحة الصحيفة بموقع فيسبوك، حول الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط صباح اليوم، وشعر به سكان مصر وتركيا وفلسطين.

لحظة سرقة موبايل مراسل اليوم السابع وهو لايف قدام 24 ألف متابع!#TheGlocal | @youm7 pic.twitter.com/fQk5fEPt9K — The Glocal (@TheGlocal) October 19, 2021

​وخلال حديث المراسل عن الزلزال، من أحد الشوارع في القاهرة على ما يبدو، أقدم لصّ على سرقة الهاتف والهرب سريعا على دراجة نارية، لكن "اللص" الذي وصفه بعض رواد مواقع التواصل بـ"الغبي" لم يقم بإيقاف البث المباشر، بل ظهر وجهه كاملا في الفيديو، ما قد يسهل على أجهزة الأمن المصرية القبض عليه.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، وسط سخرية واسعة من المتابعين، الذين وصف بعضهم الحادث بأنه "أفشل سرقة في التاريخ".