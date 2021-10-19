مفوضية اللاجئين: فيضانات جنوب السودان أجبرت البعض على أكل العشب

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أعداد المتضرين من الفيضانات الأخيرة في جنوب السودان، مؤكدة انهم أكثر من 700 ألف شخص.

وحسب تصريحات صحفية نقلها رويترز قال عرفات جمال ممثل المفوضية في جنوب السودان: "أكثر من 700 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان".

وأكد جمال أن "البلاد على خط المواجهة في حالة الطوارئ المناخية، حيث يتعرض الناس للضرر الجانبي لمعركة لم يختاروها"، لافتا إلى أن "العدد في ارتفاع".

وعن تفاصيل الحدث، قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: "الأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة جرفت المنازل وغمرت الأراضي الزراعية، مما أجبر العائلات والماشية على البحث عن الأمان في الأراضي المرتفعة".

وبخصوص الولايات الأكثر تأثرا قالت المفوضية إنها 4 ولايات فقط، "أجبر بعض الناس فيها على أكل العشب أو الجذور، بينما سار آخرون لأيام للوصول إلى اليابسة".

وتوقعت المفوضية "استمرار هطول الأمطار لبقية العام وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة"، محذرة من احتمال وقوع نزاعات بين التجمعات السكانية بسبب إيجاد أماكن.

* تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك