نائب لبناني مسلح يدخل جلسة البرلمان والأمن يخرجه

كشف مراسل قناة "المنار" اللبنانية، حسن حمزة، أن النائب عن "حزب القوات اللبنانية"، بيار بو عاصي، دخل مجلس النواب وبحوزته مسدس حربي.

وقال حمزة المكلف بتغطية وقائع جلسة مجلس النواب المنعقدة في قصر الأونيسكو على صفحته الشخصية على "تويتر" أن النائب "حضر الجلسة، وعند الانتهاء اقترب منه أمن المجلس، فتشه وأخرجه من القاعة".

ما حصل هو التالي:

النائب القواتي بيار ابو عاصي دخل مجلس النواب وبحوزته مسدس حربي..

حضر الجلسة، وعند الانتهاء اقترب منه امن المجلس، فتشه، واخرجه من القاعة ..

ومعلوماتي ايضا، ان الرئيس بري صار على علم بالحادثة!! — hasan hamzeh (@hasanhamzehh) October 19, 2021

وبحسب معلومات حمزة فإن الرئيس بري أصبح على علم بالحادثة.

ووافق مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، على تقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية شهرين، وقرر إجراءها في 27 آذار/ مارس المقبل.