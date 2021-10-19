كاميرات مراقبة تسجل لحظة تنفيذ جريمة مروعة أثارت غضبا في مصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو مفرغا من كاميرا مراقبة، يوثق لحظة استدراج شاب والاعتداء عليه حتى الموت بالأسلحة البيضاء.

ويظهر في فيديو التي وقعت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن عددا من الشبان استدرجوا شابا يدعى أمير فاروق (24 عاما)، إلى أحد الشوارع وافتعلوا معه مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة انتهت باعتداء جماعي عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط قتيلا.

وشيع أهالي الضحية جثمانه وسط حالة من الحزن الشديد، فيما رفع مشيعون صوره ولافتات تطالب بالقصاص تحت شعار "شهيد الغدر".

وقال عدد من أصدقاء المجني عليه إنه تلقى نحو 17 طعنة أسفرت عن وفاته، مؤكدين أنه شخص يشهد له الجميع بحسن الخلق والاحترام.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.