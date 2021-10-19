العثور على كنز جديد خلال رفع الأنقاض في الموصل... صور

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على عدد من أكياس الأوراق النقدية خلال رفع الأنقاض في مدينة الموصل.

ونشر البنك المركزي العراقي عبر صفحته في "فيسبوك" بيان جاء فيه "بعد مباشرة البنك المركزي العراقي بإعادة إعمار بناية فرعه في الموصل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بإزالة الجزء المتضرر من البناية ورفع الأنقاض".

وأضاف البيان "وخلال العمل بالمرحلة الأولى، تم مفاتحة قيادة عمليات نينوى لتكليف قوة متخصصة لفحص المبنى بما فيه خزائن البنك المطمورة تحت الأنقاض، للتأكد من خلوها من أية تهديدات أمنية".

وقد شُكل فريق برئاسة مدير الأمن الوطني في المحافظة وعضوية عدد من الجهات الأمنية الأخرى إضافة إلى مدير عام فرع البنك المركزي العراقي في الموصل.

وبعد حضور أعضاء اللجنة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021، إلى موقع مبنى البنك المركزي، تم فتح خزائن البنك ووجد عدد من أكياس الأوراق النقدية الغارقة في المياه الجوفية التي تسربت إلى البناية نتيجة الضربة الجوية للمبنى خلال عمليات تطهير المحافظة.

العثور على أكياس فيها أموال تحت انقاض بناية #البنك_المركزي في مدينة #الموصل والتي يجري رفعها لاعادة اعماره pic.twitter.com/qPpMf4WBfI — اخبار العراق مستقبل 🇮🇶 (@iraqi_mct) October 19, 2021

وتقوم اللجنة باستخراج موجودات الخزينة ليتم إيداعها في البنك المركزي حتى انتهاء اجراءات الجرد.

وتمكنت القوات العراقية، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، من العثور على مبالغ مالية طائلة، مدفونة في أحد المنازل، بعد تحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم الإرهابي.

اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني ان قيادة شرطة محافظة #نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها عصابات #داعش الإرهابية خلال فترة سيطرته على مدينة #الموصل كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة. pic.twitter.com/xZzCFmXD1a — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) April 15, 2021

وفي عام 2014، قالت السلطات العراقية إن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) سيطر على ملايين الدولارات والمصوغات الذهبية، كانت مودعة في المصارف الحكومية قبيل سقوط المدينة بيد التنظيم.