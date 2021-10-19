جمهورية بنغلاديش تعين سفيرة لها بدمشق

تُسلم، يوم غد الأربعاء، سفيرة جديدة لجمهورية بنغلاديش الشعبية أوراق اعتمادها الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية.

وقالت مصادر سورية لـ "سبوتنيك" أن "سفيرة جمهورية بنغلاديش ستسلم نسخة عن أوراق اعتمادها لوزير الخارجية والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد ظهر كما هو مزمع يوم غد الأربعاء.

وشهدت سورية مؤخرا مؤشرات انفراج لعودة العلاقات الطبيعية مع بقية الدول ولعل أهمها ما كان بالفترة الأخيرة مع الجارة الأردن.

ويعد أهمها لقاء وزير الخارجبة السوري فيصل المقداد مع نظيره المصري سامح شكري في أواخر أيلول/ سبتمبر المنصرم (والذي يعد الأول من نوعه منذ 10 سنوات) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة لتطور العلاقات السورية-الأردنية خلال الشهور القليلة الماضية بشكل ملحوظ على مستوياتٍ عديدة، منها السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث تصاعدت وتيرةُ التعاون الرسمي بين البلدين، بعد اتصالاتٍ وزياراتٍ رسمية على مستوياتٍ عالية.