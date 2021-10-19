من هو اللواء إبراهيم الحمزي الذي أثار حزن السعوديين؟

تصدر اللواء إبراهيم الحمزي، مدير عام السجون السابق في المملكة العربية السعودية، في الساعات القليلة الماضية محركات البحث في المملكة.

وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، توفي اللواء إبراهيم الحمزي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ 19 من أكتوبر 2021، حيث خيم حزن كبير على السعوديين.

تنعي #تراحم اللواء متقاعد. إبراهيم بن محمد الحمزي- مدير عام السجون ونائب رئيس لجنة "تراحم" سابقاً، سائلين المولى عز وجّل الله يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل كل ما بذله وقدمه من أجل #تراحم والفئات التي ترعاها في ميزان حسناته. pic.twitter.com/YGodLeL3g2 — تراحم (@pcare_ksa) October 19, 2021

وشغل الحمزي، العديد من المناصب القيادة في المملكة العربية السعودية، حيث عمل وتدرج في كافة القطاعات الأمنية:

- شغل منصب مدير دوريات الأمن في مدينتي جازان وجدة.

- كان مديرا لشرطة العاصمة المقدسة لعدة سنوات.

- صدر أمر وزير الداخلية بتعيينه مديرا عاما للسجون في المملكة.

- وأخيرا تم تعيينه مستشارا لوزير الداخلية السعودي.

الله يرحمك ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم امين

#اللواء_ابراهيم_حمزي_في_ذمةالله pic.twitter.com/GnxkrJrdpn — wardh💜 (@Wardh3399) October 19, 2021

ونعي الكثير من الشخصيات المهمة في المملكة العربية السعودية، وفاة اللواء إبراهيم الحمزي، بالإضافة إلى قيام الكثير من السعوديين بالنعي على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم، تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.

ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة إجراء التحضيرات الأخيرة من أجل القيام بمراسم دفن اللواء إبراهيم الحمزي.

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