استطلاع: 79% من المغاربة يؤيدون زراعة "الكيف"

كشف استطلاع للرأي أن 79% من المغاربة يؤيدون زراعة القنب الهندي "الكيف"، حسبما يطلقون عليه.

ووفقا لاستطلاع أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، فإن 94% ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا زراعة القنب الهندي "تاريخية"، فيما قال 79%، إنه يجب السماح بتلك الزراعة، مشترطين الحصول على ترخيص، حسب موقع هسبريس.

وقال المجلس إن الاستطلاع أُجري على حوالي 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و69 سنة.

وأوضح الاستطلاع أن 64% يرون أن تكون زراعة القنب الهندي مقتصرة على الأراضي المزروعة تاريخيّا به، في حين يرى 58% ألا يعمل في زراعة هذه النبتة إلا سكان المناطق المعنية تاريخيّا بزراعتها.

وحول استعمال القنب الهندي في الأغراض الطبية قال 59% إنهم "قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا معلومات تتعلق بالقنب الهندي في الآونة الأخيرة"؛ فيما أكد 62% أنهم اطلعوا على الأمور المتعلقة بتقنين استخدامه في تلك الأغراض.

وبينما أكد 80% إيجابية تقنين زراعة القنب على الأغراض الطبية، شدد 47% على أن تلك الزراعة ستسهم في تدهور البيئة؛ وأكدت نسبة أكبر وهي 77% أن استهلاك القنب الهندي له تأثير سلبي على الصحة.

يشار إلى أن الاستطلاع الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، يأتي ضمن تقرير المجلس عن الوضعية الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المناطق المَعْنِيّة بزراعة القنب الهنْدي.

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