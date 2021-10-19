بعد ساعات من الواقعة... القبض على لص مصري شغل مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، ضبط اللص الذي صار حديث مواقع التواصل الاجتماعي طول اليوم، بعد سرقة هاتف من مراسل صحفي أثناء بث مباشر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تمكنت من كشف ملابسات القضية التي تم تداول مقطع فيديو لها، على مواقع التواصل، وتم ضبط المتهم.

وأوضحت الوزارة أن الفيديو المتداول "تضمن قيـام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار".

وأضافت أنه "بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه "مستخدم الصفحة المشار إليهـا، وبسؤاله أيد ما سبق".

وتابع البيان أنه "بتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية".

وأكدت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

ومنذ صباح اليوم تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر قيام لصّ بسرق هاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" المصرية أثناء بث مباشر على "فيسبوك".

وكان المراسل يتحدث في بث مباشر على صفحة الصحيفة بموقع فيسبوك، حول الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط صباح اليوم، وشعر به سكان مصر وتركيا وفلسطين.

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