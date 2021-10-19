مسؤول بوزارة الزراعة: العراق سيزرع 550 ألف هكتار قمحا بالخطة الشتوية 2021-2022

قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن العراق سيزرع 550 ألف هكتار قمحا ضمن الخطة الشتوية لموسم 2021-2022، بانخفاض 50 بالمئة عن العام السابق بسبب نقص المياه.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، متحدثا بالهاتف، أن العراق يتوقع حصاد أكثر من 350 ألف طن من الأرز لموسم 2020-2021، الذي يبدأ حصاده في نوفمبر/ تشرين الثاني، دون تغيير عن الموسم السابق.

يذكر أن وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، ترأس يوم الأحد الماضي، اجتماعا تنسيقيا لإقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2021 - 2020، عدد من المختصين بالشأن الزراعي.