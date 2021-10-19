طائرة سما أبها في السعودية تغادر مكانها بلا عودة

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن طائرة سما أبها، حيث تقرر التخلص منها لأنها أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأعلنت أمانة منطقة عسير، في بيان اليوم، تقرر التخلص من هيكل طائرة سما أبها.

وأوضح البيان أن القرار جاء نظرا لتقادمها وتعرضها للتلفيات ما جعل هيكل الطائرة غير صالح للاستخدام، فضلا عن عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها وانسحاب من تقدم منهم.

وأشار البيان إلى أن ذلك جعل الطائرة عبئا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سماء أبها.

وأفاد البيان أن هناك توجهات بتطوير وتحسين موقع سما أبها بما يحافظ على الخصائص الطبيعية للموقع بالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها.

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