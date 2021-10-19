طائرة سما أبها في السعودية تغادر مكانها بلا عودة

وأعلنت أمانة منطقة عسير، في بيان اليوم، تقرر التخلص من هيكل طائرة سما أبها.
🟢 بيان صحفي |— أمانة منطقة عسير (@asirmunicipal) October 19, 2021
أمانة #منطقة_عسير #ابها pic.twitter.com/PILmcDSKj2
وأوضح البيان أن القرار جاء نظرا لتقادمها وتعرضها للتلفيات ما جعل هيكل الطائرة غير صالح للاستخدام، فضلا عن عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها وانسحاب من تقدم منهم.
وأشار البيان إلى أن ذلك جعل الطائرة عبئا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سماء أبها.
وأفاد البيان أن هناك توجهات بتطوير وتحسين موقع سما أبها بما يحافظ على الخصائص الطبيعية للموقع بالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها.
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