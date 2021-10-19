"أنصار الله" تعلن وصول 12 صيادا بعد عامين من الاحتجاز في سجون سعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، وصول 12 صيادا يمنيا إلى محافظة الحديدة غرب اليمن، احتجزوا لمدة عامين لدى السلطات السعودية.

القاهرة، 19 أكتوبر - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن قوات سعودية قامت في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 بالاعتداء على صيادين خلال ممارستهم نشاط الاصطياد شمال جزيرة كتامة (تتبع محافظة الحديدة)، واحتجزت قواربهم، وأودعت الصيادين أحد السجون التابعة لها.

وقالت الوكالة إن تلك القوات السعودية مارست ضد الصيادين اليمنيين أقسى وسائل التعذيب، الأمر الذي نتج عنه وفاة ربان السفينة أو القارب، ويدعى أيوب حسين الخرافي، بدعوى إنه انتهاك صارخ لكل التقاليد والأعراف والقيم الإنسانية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وصول 32 صيادا إلى ميناء الاصطياد السمكي في مديرية الصَليف شمال الحديدة، حيث سبق واتهمت الجماعة قوات سعودية باعتراض قواربهم، بالقرب من جزيرة دحراب، الواقعة في المياه الإقليمية اليمنية، حيث اقتادتهم إلى سجن في جزيرة فرسان السعودية، التي تقع جنوب البحر الأحمر.

وتحمَّل "أنصار الله"، التحالف العربي، بقيادة السعودية مسؤولية مقتل 271 صيادا يمنيا، وجرح المئات منهم على خلفية الاستهداف المباشر لقواربهم، ومراكز الإنزال السمكي والموانئ اليمنية، المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى سجن وتعذيب 1507 آخرين، وذلك منذ انطلاق عمليات التحالف العربي العسكرية في اليمن، في 26 مارس/آذار 2015.

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