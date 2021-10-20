شرطة دبي تعزز دورياتها الفارهة بأسرع سيارة في العالم

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن دورياتها الفارهة بطرازين من أرقى سيارات "ألفا روميو" الإيطالية الفاخرة، والموزعة حصريا من قبل شركة قرقاش للسيارات إلى أسطول دورياتها الفارهة.

وأفادت صحيفة البيان، مساء أمس الثلاثاء، بأن العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، قد دشن السيارتان من طرازي "جوليا كوادريفوليو" و"ستلفيو كوادريفوليو" في مقر الشرطة بالإمارة، مستمعا إلى شرح تفصيلي لمواصفات السيارتين.

وأكدت الصحيفة أن السيارتين تتميزان بمحرك مزود بـ6 اسطوانات، وبقوة 510 أحصنة، وهو الأمر الذي يتيح لهما الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثوان، وهو ما يعتبر أسرع سيارة في العالم.

وتتميز السيارة الإيطالية بأنها مزودة بـ 5 مقاعد يتم إنتاجها على نطاق واس، وتزويدها بمحرك قوي، فضلا عن سقف من ألياف الكربون يمنحهما وزنا هو الأخف.

وعزا العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، سعي قواته الشرطية إلى مثل هذه السيارة الفارهة إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة وغيرها من المناطق الاستراتيجية، والارتقاء بالسيارات المستخدمة في شرطة دبي كافة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة لشرطة دبي، المتعلقة بالحفاظ على الأمن والأمان.