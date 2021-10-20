السعودية تضع شروطا جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس الثلاثاء، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ضوابط وشروط جديدة لعملية استيراد الخضروات والفواكه، والمفترض تطبيقها بداية من الأول من شهر ربيع الآخر، لعام 1443هـ.

تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه، بدءاً من الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ. pic.twitter.com/oaNoZlXgUs — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) October 19, 2021

ومن بين الشروط والضوابط الجديدة لعملية الاستيراد، التزام جميع الواردات من تلك الخضروات والفواكه الطازجة بالحصول على إذن مسبق لكل إرسالية للحاصلين على ترخيص استيراد صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وأوضحت الوزارة في تغريدتها أن الهدف من وضع الضوابط الجديدة هو تعزيز الأمن الغذائي، واستدامة الإنتاج المحلي، وضبط جودة الواردات، بالإضافة إلى حماية الثروة النباتية واستمرار تدفق المنتجات.

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