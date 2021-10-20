تفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في مركز العاصمة السورية... فيديو وصور

أفاد مراسل "سبوتنيك" بوقوع تفجير بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل إن التفجير أدى إلى مقتل 14 جنديا كانوا في الحافلة كحصيلة أولية.

وأكد مصدر أمني لسبوتنيك من مكان التفجير أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في مكان التفجير الذي استهدف حافلة المبيت العسكري وسط دمشق.