الدفاع السورية تعلن حصيلة ضحايا تفجير الحافلة وسط دمشق ووزير الداخلية يتوعد بالرد

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، مقتل 14 عنصراً من قوات الجيش وإصابة آخرين في انفجار حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين مزروعتين داخلها وسط دمشق.

وقال البيان، إنه "حوالي الساعة 6:45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة".

وأكد أن التفجير أدى الى مقتل "14 شخصا وعدد من الجرحى، مضيفا أن "عناصر الهندسة قاموا أيضا بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار".

من جانبه، قال وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، إن هذا العمل الإرهابي جاء بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية، مؤكدا أن من لجأ وخطط لما وصفه بـ"الأسلوب الجبان" كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك حسب "وكالة الأنباء السورية- سانا".

وتعهد الرحمون بملاحقة الأيادي الآثمة وبترها أينما كانت، مؤكداً أنه "لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا".

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