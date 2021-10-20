القضاء العراقي يرفض جميع الطعون على النتائج الأولى الجزئية للانتخابات البرلمانية

رفض القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، جميع طعون نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت قبل أكثر من أسبوع.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية، حسن سلمان، في تصريح مع "صحيفة الصباح" العراقية، إن "عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام، بلغ 1360 طعنا"، مشيرا إلى أن الطعون رُفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بالرد.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات: "تسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن تقديم الطعون سينتهي رسمياً غدا، ما يعني أن مكاتب المفوضية في العراق لن تقبل أي طعن بعد هذا التاريخ.

وعن طريقة التعامل مع تلك الطعون، أوضح مصطفى أنهم يتعاملون عن طريق "مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى".

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العراقية، كانت قد أعلنت أن "الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما".

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