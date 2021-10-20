"ألفاريز ومارسال" تباشر غدا التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن شركة "ألفاريز ومارسال" تبدأ غدا عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء إن "الرئيس عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة (ألفاريز ومارسال) جايمس دانيال، الذي أطلعه على مباشرة الشركة غدا التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".

الرئيس عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك pic.twitter.com/OoFHaADwSK — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021

في غضون ذلك، يجري صندوق النقد الدولي والسلطات في لبنان مباحثات لإخراج البلاد من أزمتها.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، هو من طلب المساعدة من الصندوق، وهو ما جعل المناقشات الفنية تبدأ في العمل، حسب وكالة رويترز.

وتابع أزعور، أن لبنان يحتاج إلى تحديث للأرقام حول الوضع في البلاد، حيث أن الأرقام الأخيرة التي حصل عليها لبنان، كانت من أغسطس 2020.

وأشار أزعور إلى أن سلطات لبنان، مهتمة بمعالجة الخسائر المالية، خصوصا أن الخسائر كانت بلغت 90 مليار دولار خطة التعافي الأخيرة.

ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادتي البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.

وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي وذلك يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.