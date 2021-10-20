مصدر أمني لـ"سبوتنيك": انفجار في مستودع للذخيرة في محافظة حماة السورية

قتل 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انفجار بمستودع للذخيرة في إحدى التجمعات التابعة للدفاع الوطني في محافظة حماة السورية، وسط البلاد.

وكشف مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن الانفجار بمستودع للذخيرة على الطريق العام حمص- حماة، أسفر عن "مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين".

وتابع: "الانفجار هو في مستودع ذخيرة لإحدى القطع العسكرية في محافظة حماة وليس عملا إرهابيا".

وكان قد وقع اليوم تفجير في دمشق استهدف حافلة مبيت عسكري، أدى إلى مقتل 14 جنديا وإصابة شخصين بجروح خطيرة.