سفير صنعاء في سوريا: تفجير دمشق يحمل البصمة الأمريكية

أدان السفير اليمني التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في سوريا عبدالله علي صبري، التفجير الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء، معبرا عن تعازيه لسوريا قيادة وشعبا.

وقال صبري في رسالة التعزية التي بعثها إلى وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد والتي نلقت "سبوتنيك" نسخة منها، إن العملية الارهابية التي استهدفت ناقلة عسكرية في دمشق تحمل البصمة الأمريكية.

وأضاف أن هذه العملية الإرهابية هي محاولة لإعاقة مسار الانفتاح الدولي والإقليمي على الدولة السورية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان مقتل 14 عنصراً من قوات الجيش وإصابة آخرين في انفجار حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين مزروعتين داخلها وسط دمشق.

وأوضح البيان، أنه "حوالي الساعة 6:45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة".

فيما تعهد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، بملاحقة الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا.

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