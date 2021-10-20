الأول من نوعه في العالم.. السعودية تحول منصات النفط البحرية الى مدينة ألعاب.. صور

أنشأت المملكة العربية السعودية مشروعا هو الأول من نوعه في العالم ممثلا بتحويل منصات النفط البحرية إلى مدينة ألعاب ترفيهية.

فعلى مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع مزجت مدينة الألعاب الترفيهية ما بين الضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب البحرية.

المشروع أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وحمل اسم "ذا ريغ" السياحي الترفيهي في أكتوبر 2021 ويقع في منطقة الخليج العربي.

أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية مشروع "ذا ريغ" السياحي الترفيهي في أكتوبر 2021 والذي يقع في منطقة الخليج العربي#الاتحاد_الاقتصادي #نتصدر_المشهد pic.twitter.com/1PnyuJaNSh — الاتحاد الاقتصادي (@AletihadEconomy) October 20, 2021

ويوصف المتنزه بأنه "الوجهة السياحية الأولى في العالم المستوحاة من منصات النفط البحرية"، وصمم ليكون المكان الأمثل لعشاق الرياضات الجريئة والمغامرات.

ويتألف المشروع من 3 فنادق و11 مطعماً، وزعت على عدد من المنصات المتصلة، إضافة إلى ركوب الأفعوانية وأنشطة غنية بالأدرينالين مثل القفز بالحبال والمظلات.

ووُصف المنتزه على أنه "الوجهة السياحية الأولى في العالم المستوحاة من منصات النفط البحرية"، وصمم "ذا ريغ" ليكون المكان الأمثل لعشاق الرياضات الجريئة والمغامرات#الاتحاد_الاقتصادي #نتصدر_المشهد pic.twitter.com/Yoy8BBdifw — الاتحاد الاقتصادي (@AletihadEconomy) October 20, 2021

ويتماشى هذا المشروع مع خطط المملكة العربية السعودية لعام 2030، والذي يهدف لتحويل البلاد الى وجهة عالمية للسياحة وجذب 100 مليون سائح بحلول نهاية العقد، بحسب ما نقل موقع "الاتحاد الاقتصادي".