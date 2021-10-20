وزير النقل المصري يبحث مع نظيره القطري التعاون في تطوير الموانئ والنقل البحري

بحث وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، اليوم الأربعاء، مع نظيره القطري جاسم السليطي، التعاون بين البلدين في في مجالات النقل المختلفة.

وحسب بيان الحكومة المصرية، أكد وزير النقل القطري على أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري.

ووجه السليطي الدعوة لنظيره المصري لزيارة الموانىء البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال.

من جانبه، رحب وزير النقل المصري بإمكانية التعاون بين قطر ومصر في مجال النقل البحري.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأشار إلى أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

كما دعا الوزير نظيره القطري لحضور معرض "ترانس ميا 2021" والذي ستنطلق فاعلياته بالقاهرة في 7 نوفمبر المقبل بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

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