خريجات كلية الشرطة المصرية يشاركن في عروض قتالية لأول مرة... فيديو

شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عروضا عسكرية وقتالية، قام بها خريجو كلية الشرطة.

وقدم خريجات الكلية من النساء، للمرة الأولى، عروضا رياضية وعسكرية وقتالية، أمام الرئيس السيسي، أظهرت ما تعلموه داخل أكاديمية االشرطة على مدى الأربع سنوات، بحسب فضائية "سي بي سي" المصرية.

كما أظهرت العروض قدرة الطلاب الخريجين على التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها، كما أدى الخريجون عرضا للدراجات الهوائية وآخر للقوة البدنية والدفاع عن النفس.

وقدموا أيضا عروضا لتسلق المباني المرتفعة، وتخطي الحواجز لمسافات طويلة وتخطي النيران، وذلك بمشاركة الشرطة النسائية.

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