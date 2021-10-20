شركة روسية تبدأ تصدير لحوم الديك الرومي إلى السعودية

أعلنت شركة "داماتي" القابضة الزراعية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تصدير لحوم الديك الرومي إلى المملكة العربية السعودية.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة للصحافة: "بدأت "داماتي" بتوريد منتجات الديك الرومي إلى المملكة العربية السعودية، وأصبحت أكبر مصنعي لحوم الديك الرومي من المشترين. وبحلول نهاية العام، ستصدر الشركة أكثر من 500 طن من المنتجات إلى المنطقة".

وأصبحت شركة "داماتي" أول منتج للحوم الديك الرومي في روسيا، يحصل على شهادة الحلال، التي تمنح الشركة حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة بأنه في هذا الأسبوع وصلت الحاوية الأولى إلى البلاد وكان المشتري من الشركات الرائدة في تصنيع لحوم الديك الرومي. وفي المستقبل القريب، من المخطط بدء العمل مع شركات التوزيع في المملكة العربية السعودية.

وبدأت شركة "داماتي" بتصدير منتجات الديك الرومي في عام 2015. واليوم لدى الشركة تصاريح لتوريد المنتجات إلى أكثر من 60 دولة، منها دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي والصين والإمارات العربية المتحدة والكويت ودول أخرى في أفريقيا وآسيا.

وتقوم مجموعة "داماتي" بتطوير ثلاثة مجالات للعمل: تربية وتجهيز الديك الرومي، وتصنيع الحليب، وإنتاج الألبان. و تعتبر "داماتي" أكبر منتج للحوم الديك الرومي في روسيا.