ارتفاع جنوني لسعر صفيحة البنزين في لبنان

رفعت السلطات اللبنانية الدعم نهائياً عن استيراد مادة البنزين، اليوم الأربعاء، وتخطى سعر صفيحة البنزين الـ 300 ألف ليرة لبنانية بحسب جدول وزارة الطاقة لتحديد سعر مبيع المحروقات السائلة، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور في لبنان يقدر بحوالي الـ 675 ألف ليرة لبنانية.

وحددت وزارة الطاقة السعر الجديد لمبيع المحروقات في كافة الأراضي اللبنانية، حيث وصل سعر صفيحة البنزين الخالي من الرصاص 98 إلى 312 ألف ليرة لبنانية، والبنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان إلى 302 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان 242 ألف ليرة لبنان الأسبوع المنصرم.

وقال جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات لـ"سبوتنيك"، إن الدعم رفع نهائياً عن صفيحة البنزين، وإن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يعود إلى أن سعر الدولار بجدول تركيب الأسعار لوزارة الطاقة احتسب على 20 ألف ليرة لبنانية للدولار الأمريكي بدل أن كان يحتسب 16 ألف ليرة لبنانية، بالإضافة إلى ارتفاع برميل النفط عالمياً.

وأوضح أن "البنزين كان لا يزال مدعوماً من قبل مصرف لبنان بتأمين الدولارات لاستيراده بعكس المازوت الذي تحرر استيراده والشركات المستوردة أصبحت تؤمن الدولار اللازم للاستيراد ووزارة الطاقة تحدد أسعاره بالدولار".

ولفت البراكس إلى أن "اللبناني يعاني من ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمازوت والمواد الغذائية والأقساط المدرسية". معتبراً أن "ارتفاع أسعار المحروقات سيزيد الطين بلة وسيزيد العذاب والأسى، فوضع المواطن اللبناني غير مريح وعلى السلطة أن تجد حلول سريعة وليس شعارات".