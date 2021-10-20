سعودي يحصل على تعويض قدره 98 ألف ريال بعد براءته من تهمة ترويج المخدرات

وافقت السلطات السعودية على تعويض مواطن بمبلغ 98 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت براءته من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر.

وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، بأن المحكمة العليا في السعودية صادقت بتبرئة المواطن السعودي"خلف" في الأربعينات من العمر.

ونقلت الصحيفة عن المحامي السعودي عبدالله العبوش، قوله إن "نظام الإجراءات الجزائية منح الحق لمن أصابه ضرر برفع دعوى طلب التعويض، وأن تقدير التعويض المادي متروك لسلطة القاضي وفق ما يقدم المدعي من بينة وإثباتات ما يثبت حجم الضرر، ويتم على الأغلب مراعاة ظروف الواقعة وحجم ونوع وماهية الضرر التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الضرر".

هذا واشتبهت به السلطات، بمجرد مرافقة شخص متهم بحيازة وترويج المخدرات، فحققت معه وأوقفته 130 يوما.

ولأن المتهم أصابه الضرر من جراء الاتهام دون دليل أو إدانة، علاوة على توقيفه 130 يوما في السجن، فقد قرر إقامة دعوى لطلب التعويض، بعد أن حصل على قرار نهائي بالبراءة.

وأصدرت المحاكم الجزائية في السعودية، أحكاما بتعويض مواطنين عن فترات سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلتها أحكام بالتعويض المالي.