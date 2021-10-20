هيئة قناة السويس تناقش فرص الاستثمار في إكسبو 2020 دبي

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، سيشارك يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أسامة ربيع رئيس الهيئة، كمتحدثين رئيسيين في الحدث الأول لهيئة قناة السويس المقام بالجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، يوم الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها اليوم الأربعاء، أنه من المقرر مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتميز بها موانئ الهيئة ومناطقها الصناعية، التي تقدم للمستثمرين حوافز جذابة.

وأوضح يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحكومة المصرية أصدرت مؤخرا المزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة العامة للزراعة والأمن.

وأضاف زكي أن ذلك يتضح في سرعة فحص وتتبع الشحنات، وبرامج المستثمرين، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.

يذكر أن مشاركة هيئة قناة السويس تأتي تحت عنوان "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. طريق متكامل.. وجهة واحدة"، ومن المنتظر أن تكون في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، بمشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب والشركات العالمية.

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