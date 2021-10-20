رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل اقتلعت أكثر من 800 ألف شجرة زيتون منذ 1967

افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الأربعاء، موسم قطف ثمار الزيتون في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك. وقال أشتية، في كلمة بافتتاح الموسم، إن "إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 إلى يومنا هذا أكثر من 2.5 مليون شجرة من أراضي فلسطين بما يشمل 800 ألف شجرة زيتون، وهذا يدل على أن إسرائيل تريد أن تقتلع ليس الإنسان فقط من أرضه وبيته، بل تريد أن تقتلع الشجر أيضا".

وأكد أشتية أن الحكومة الفلسطينية تضع كل ما تستطيع من إمكانيات تحت تصرف الفلاح الفلسطيني، وتدعم صمود أهلنا في سلفيت وفي كل الأراضي الفلسطينية، مشددا على دعم محافظة سلفيت التي تتعرض لأبشع أنواع الهجمات الاستيطانية.

واستطرد قائلا "فمستعمرة (أرئيل) استولت على أكثر من 20 ألف دونم من أراضي سلفيت، وتضم أكثر من 25 ألف مستعمر".

وتابع أشتية: "جولتنا وزيارتنا إلى المحافظات هي رسالة للتواصل مع المواطنين والانفتاح عليهم والاستماع والوصول لهم على الأرض".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة "ضاعفت موازنة الزراعة بأكثر من 100 بالمئة، ولديها من المشاريع الزراعية ما يعزز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه".

وأوضح أن "الاعتداءات على الشجر والحجر والبشر في فلسطين كانت على جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الأسبوع، معركتنا مع الاحتلال على الأرض ومعركتنا هي معركة صمود، ولذلك كل ما يحتاجه الإنسان على أرضه سنكون أوفياء له".

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