الأسيرة الفلسطينية نسرين أبو كميل تدخل غزة وتلتقي عائلتها.. فيديو

وصلت الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها أخيرا، نسرين أبو كميل، إلى غزة بعد سماح السلطات الإسرائيلية لها بالدخول عبر معبر إيرز/ بيت حانون شمال القطاع.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية لحظة دخول الأسيرة نسرين أبو كميل إلى قطاع غزة، للالتحاق بعائلتها، وذلك بعد توقيعها على الشروط الإسرائيلية ودفع غرامة قدرها 1400 دولار أمريكي.

#شاهد لحظة دخول الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل إلى قطاع غزة بعد عرقلة مرروها من قبل الاحتـــ ـلال خلال الأيام الثلاثة الماضية pic.twitter.com/XEo0QzfUxy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 20, 2021

كما وأظهر مقطع فيديو لحظة لقاء الأسيرة الفلسطينية بعائلتها داخل مكتب تابع لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في معبر "إيرز" الإسرائيلي.

استقبال مؤثر للغاية بين المحررة نسرين أبو كميل وعائلتها بغزة#فلسطين #غزة pic.twitter.com/7PRk3HSxyb — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) October 20, 2021

وأجبرت السلطات الإسرائيلية، أبو كميل على توقيع تعهد بعدم الدخول لإسرائيل مدة عامين كاملين، إضافة لدفع الغرامة المالية لـ"ضريبة التلفزيون"، والتي تفرضها إسرائيل على مواطنيها.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الأسيرة نسرين أبو كميل بعد 6 سنوات من الاعتقال في سجونها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، بتهمة تقديم "مساعدات للفصائل المسلحة في قطاع غزة".