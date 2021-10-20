اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" مسؤول عن عدد من العمليات الإرهابية في العراق

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤول عن عدد من العمليات الإرهابية.

بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة بقايا الإرهاب، بأنها "تمكنت من "القبض على آمر بتنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] يدعى "كريم عبد الله مالح" ومسؤول عن 3 مفارز وكذلك عن العديد من العمليات الإرهابية".

وأضاف البيان أن من بين تلك العمليات "تفجير عبوة ناسفة استهدف عربة تابعه للجيش العراقي في جرف النصر ونصب وتفجير عبوة استهدفت رتلاً للجيش العراقي وتفجير عبوات أخرى استهدفت أرتالاً للقوات الأمنية" وغيرها.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في 18 أكتوبر/تشرين الأول، عن القبض على غزوان الزوبعي، الملقب بـ "أبو عبيدة بغداد"، المسؤول عن حادث تفجير وقع بحي الكرادة التجاري بالعاصمة بغداد، قبل 5 سنوات وأوقع مئات القتلى والمصابين، مشدداً على أن محاسبة المتورطين بدماء الشعب واجب وطني.

وتشهد بغداد بين حين وآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، علاوة على هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، توقع قتلى ومصابين.

ويرى مراقبون أن أعمال العنف في بغداد ومناطق متفرقة من العراق تمثل محاولة من تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، لرفع الروح المعنوية لمقاتليه ولإثبات أنه ما زال موجوداً على الأرض على الرغم من هزائمه المتلاحقة.

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