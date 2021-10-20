تحالف الفتح العراقي يطالب المحتجين على نتائج الانتخابات بالالتزام بالسلمية

دعا تحالف "الفتح" العراقي، اليوم الأربعاء، المحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية، للالتزام بالسلمية والابتعاد عن قطع الطرقات.

بغداد - سبوتنيك. وناشد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، المفوضية العليا للانتخابات، النظر بجدية إلى كافة الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات الأولية، والتي شهدت خسارة كبيرة للتحالف الذي تصدر الانتخابات الماضية.

وأكد العامري، في بيان اليوم الأربعاء، أن "الدستور العراقي يكفل المطالبة بالحقوق بشكل سلمي وحضاري"، مطالبا المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات، بالالتزام بالسلمية "وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة".

وأضاف العامري، أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يجب عليها التعامل بجدية مع كافة الطعون المقدمة لها من أجل طمأنة المواطنين وإثبات حياديتها الكاملة.

ويذكر أن رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري العراقي، نصار الربيعي، أوضح أمس أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة تسير بشكل جيد، وأنه سيتم الانتهاء من التشكيل "في وقت قياسي".

وكانت النتائج الأولية للانتخابات، كشفت فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بواقع 73 مقعدا، تلتها كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا.

وجاءت كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان، فيما رفض تحالف "الفتح" النتائج الأولية المعلنة، داعيا أنصاره للاعتراض وفق أطر قانونية.

وكانت بيانات موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد كشفت بوقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43 بالمئة.

وأفادت بيانات المفوضية بأن مجموع الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية في العراق بلغ نحو أكثر من 22 مليون ناخب، فيما بلغ عدد المصوتين نحو 9.6 مليون ناخب.

وبحسب المفوضية، فإن إجمالي عدد المقاعد في البرلمان بلغ 329 مقعدا، من بينهم 237 مقعدا اعتياديا، و83 من مقاعد النساء المحجوزة.

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