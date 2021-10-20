مصدر حكومي ليبي: وزير النفط يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه

قال مصدر حكومي ليبي، إن وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، قرر إعفاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من منصبه.

بنغازي- سبوتنيك. ويأتي قرار الوزير، اليوم الأربعاء، على خلفية مخالفات إدارية تسببت في وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق في أوقات سابقة، ويعمل صنع الله في المؤسسة منذ سنوات، وترأس مجلس إدارتها في 2014.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "قام بإعفاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من مهامه وتكليف محمد العماري بديلا له"، وذلك بعد 9 سنوات من تولي صنع الله للمنصب الرفيع.

وفي سياق آخر أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم، تسجيل مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات مستويات قياسية، خلال شهر سبتمبر/أيلول عام 2021، ليسجل إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية مليارًا و796 مليون دولار.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم مع سبوتنيك.