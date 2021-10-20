الهجوم من محورين... مصدر يكشف تفاصيل هجوم ينفذه الجيش اليمني لاستعادة مناطق في شبوة

تجددت، اليوم الأربعاء، المعارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن الجيش اليمني "أطلق عملية ضد مقاتلي جماعة أنصار الله في مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، لاستعادة مواقع سيطرت عليها الجماعة الشهر الماضي".

وذكر أن هجوم الجيش الذي انطلق من محورين، جبهة العلم والسليم وجبهة الصفراء، يسعى إلى استعادة مواقع ومرتفعات أبرزها معسكر اللواء 163 مشاة وجبل السويداء الهام المطل عليه، وقطع الطريق الرابط بين السليم والصفراء في مديرية عِسيلان التي تضم آبارا نفطية.

وأضاف أن الجيش اليمني يسعى إلى تحقيق اختراق وتأمين تقدم قواته نحو مفرق السعدي ومنطقة النُقوب المركز التجاري لمديرية عِسيلان وصولاً إلى مديرية بَيحان شمال غربي شبوة والسيطرة على مركزها.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت جماعة أنصار الله على مركز مديريتي بَيحان وعَين وتوغلت في مديرية عِسيلان النفطية شمال غربي شبوة، وصولاً إلى مدينة النُقوب، إثر معارك مع الجيش اليمني أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، حسبما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

ومطلع 2015 تمكنت "أنصار الله" من السيطرة على محافظة شبوة، قبل أن تستعيد قوات الجيش اليمني مركزها مدينة عتق بدعم من التحالف العربي عقب انطلاق عملياته بقيادة السعودية في 26 مارس/آذار من العام ذاته.