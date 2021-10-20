بعد تهديده بـ100 ألف مقاتل... أمير سعودي يشن هجوما لاذعا على نصر الله

شن أمير سعودي هجوما لاذعا على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، على خلفية خطاب الأخير مؤخرا والذي ألمح فيه إلى دور للسعودية في تأجيج الوضع في لبنان.

وقال نصر الله في خطابه الاثنين الماضي تعليقا على الأحداث الدامية التي شهدتها "ساحة الطيونة" في بيروت، وفي معرض خطابه قال نصر الله: "البرنامج الحقيقي (حزب) للقوات اللبنانية هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديمغرافي، وحزب القوات عرض عام 2017 خدماته على الوزير السعودي السابق السبهان للدخول في حرب أهلية".

وكتب الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مهاجما نصرالله، ووصفه بـ"الكاذب"، مؤكدا على أن السعودية "لم تسلح أحد من أحزاب لبنان".

الكاذب حسن نصرالشيطان في كل خطاباته يجب أن يدخل السعودية ضمن كذباته, أيها الكاذب السعودية لم تسلح أحد من أحزاب لبنان احتراماً للدولة مع قدرتها على ذلك بل قدمت المشاريع والدعم للحكومة لكن العقلية الفارسية لا تفهم الدعم إلا من خلال دعم الإرهاب والسلاح وهذا ما تجيده أنت وعصابتك — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 18, 2021

​وكتب الأمير: "الكاذب حسن نصرالشيطان في كل خطاباته يجب أن يدخل السعودية ضمن كذباته، أيها الكاذب السعودية لم تسلح أحد من أحزاب لبنان احتراماً للدولة مع قدرتها على ذلك بل قدمت المشاريع والدعم للحكومة لكن العقلية الفارسية لا تفهم الدعم إلا من خلال دعم الإرهاب والسلاح وهذا ما تجيده أنت وعصابتك"، حسب قوله.

ومن أبرز ما قاله نصر الله في خطابه أن الحزب لديه 100 ألف مقاتل لبناني مدرب وجاهز ضمن هيكلية عسكرية منظمة للقتال.

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