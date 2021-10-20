مصدر لسبوتنيك: الجزائر تتوجه لفتح حدودها البرية مع تونس قريبا

أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن قرب فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس، بعد أكثر من عام على إغلاقها في مارس/ آذار 2020، بسبب تفشي جائحة كورونا.

الجزائر - سبوتنيك . وأكد المصدر للوكالة، أن السلطات الجزائرية ستعلن عن" فتح الحدود البرية مع تونس، في قادم الأيام، وفق إجراءات وقاية ورقابة للوضع الصحي للمسافرين"، مرجحاً أن يكون هذا القرار "أحد مخرجات الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إلى تونس في قادم الأيام".

يذكر أن الجزائر، أعلنت عن إعادة فتح جزئي للحدود في يونيو/حزيران الماضي، بعد إغلاقها منذ مارس/ آذار 2020، فيما أعلنت من جهتها السلطات التونسية مؤخراً، عن تخفيف الشروط المفروضة على الجزائريين لدخول البلاد.