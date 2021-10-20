دمشق تصدر قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور سامر الخليل، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإماراتي، الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بكافة مجالاته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.

وبحسب ما نقلته الهيئة العامة للتلفزيون السوري، يهدف القرار إلى تطوير التعاون في المجال الاستثماري وإعادة إعمار سوريا، بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021، بما يفتح المجال واسعاً أمام فرص ومجالات عديدة للتعاون المشترك، ويخلق آليات مرنة للحد من القيود والعوائق التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي.

يأتي القرار استكمالا لإجراءات التعاون بعد اللقاء الذي جمع الوزير الخليل مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق أثناء افتتاح الجناح السوري في معرض "إكسبو دبي 2020 ".

وتضمن القرار تسمية غزوان المصري رئيساً للمجلس وأنس معتوق نائباً للرئيس ومن المقرر أن يقوم الجانب الإماراتي بتشكيل المجلس النظير وفق توضيحات الوزارة.