الإمارات تعلن استضافتها لكأس العالم للأندية 2021

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده حصلت على حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا عبر تويتر قال فيه على لسان النعيمي: "إن السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، ومنها الرياضية شكلت عاملاً حيوياً في منح دولة الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021".

ثمن دعم القيادة الرشيدة للرياضة ..



الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم : الإمارات جاهزة لاستضافة مونديال الأندية ..



#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/EZDM5yT8yg — UAEFA (@uaefa_ae) October 20, 2021

وأشار النعيمي إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متينة ولديها منشآت رياضية متطورة، كما أنها تتمتع بخدمات طبية متقدمة جدا، هذا إلى جانب التقدم التقني، وشبكة مواصلات حديثة وفنادق فاخرة وبيئة ساحرة، وكذلك وجود جمهور من مختلف الجنسيات شغوف بلعبة كرة القدم ما يسهم في إنجاح المسابقة الدولية.

وأشاد النعيمي بالخبرات التي اكتسبها أبناء وبنات بلاده في مجال تنظيم الأحداث الدولية، كما أشاد بالمتطوعين الذين يعشقون العمل في الأحداث الرياضية الكبيرة، والذين اعتبرهم الشريان الحيوي للإبداع، حيث سجلوا حضوراً لافتاً في البطولات السابقة التي استضافتها الدولة.

يتبع...