تفاصيل جديدة بشأن وفاة 3 فنانين إيطاليين في السعودية

لقي ثلاثة فنانين إيطاليين مصرعهم في حادث سير مروع، بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية، تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي وقع، يوم الجمعة الماضية، بأعلى قمة جبل فرهين، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكدت الوكالة أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة فنانين إيطاليين، وهم أعضاء في فرقة موسيقية، مشيرة إلى أن أسماء الضحايا، هي أنطونيو كاجيانيللي، 33 عاما، وجيامبيرو جياري، 32 عاما، ونيكولاس إسبوستو، 28 عاما.

وأضافت الوكالة الإيطالية، أن المتوفيين الثلاثة، هم جزء من فرقة فنية مكونة من 10 أشخاص، وكانوا في نزهة بصحراء الرياض، مع مرشدين محليين.

وبدأت تفاصيل الحادث، باصطدام السيارة التي كانت تقل الضحايا الثلاث، بسيارة أخرى بأحد طرق الصحراء الوعرة، الأمر الذي أسفر وفاة الإيطاليين على الفور، بحسب شبكة "العربية.نت".

وأعلن الدفاع المدني السعودي، في بيان له وقتها، تلقيه بلاغا بسقوط مركبة يستقلها 9 أشخاص، من منحدر جبلي شديد الوعورة، غربي مدينة الرياض.

وبانتقال رجال الدفاع المدني، لمكان الواقعة، نجحوا في إنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما انتشلت الفرق 4 متوفين.

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