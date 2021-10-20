تجمع المهنيين في السودان: السلطة الحالية لا تمثل الثورة

أفاد بيان لـ"تجمع المهنيين السودانيين" اليوم بأن السلطة الحالية لا تمثل الثورة، مؤكدة أن الصراع بين أطرافها يدور حول تقسيم المناصب وخدمة المحاور الخارجية، ولا يمت لتطلعات الشعب في شيء.

وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للتجمع عبر "فيسبوك": "نهيب بكل قطاعات المهنيين والقوى النقابية والثورية الحية في كل بقاع السودان الخروج للشوارع والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم الخميس 21 اكتوبر 2021".

وأضاف البيان: "نجدد موقفنا الثابت من السلطة الحالية، وهو عدم تمثيلها للثورة، بل وإبحارها عكس أماني الجماهير".

وأكد البيان على أن "الصراع الماثل بين أطرافها (السلطة) يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته في شيء".

وأشار إلى أن "ميعاد المواجهة الشاملة مع كل مكوناتها، والقول الفصل هو إسقاط الشراكة المعطوبة وانتزاع السلطة لقوى التغيير الجذري المنحازة لثورة ديسمبر ومهامها وغاياتها".

ومنذ أسابيع، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط، وأنها السبب في الانقلابات، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.