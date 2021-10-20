سوسان لـ"سبوتنيك": التفجيرات لن تعيد عقارب الساعة... سوريا انتصرت وستشهد مزيدا من الانفراجات

قال نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، أن التفجير الإرهابي الذي شهدته العاصمة السورية دمشق صباح اليوم، لن يمكن "قوى الغدر والعدوان من العودة إلى الوراء".

وأوضح سوسان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش افتتاح مركز التميز السوري الهندي للجيل القادم في تكنولوجيا المعلومات، أن "هذه الخطوة تأتي في هذا الظرف بالذات في مرحلة إعادة الإعمار".

وخلال حفل افتتاح المركز الجديد أكد سوسان أن: "الأجواء اختلفت وسترون مزيداً من الانفراجات والانفتاحات على سوريا ستتعمق وتتسع مع الأيام القادمة".

وعلق نائب وزير الخارجية السوري على التفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق صباح هذا اليوم، بالقول: "هذا اليوم شهد في مطلعه عملاً إجرامياً حاقداً استهدف الآمنين الأبرياء في دمشق وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء"، مضيفا: "نحن حزينون على الخسائر البشرية الغالية ولكن هذه الدماء الزكية تنضم إلى دماء من سبقها من دماء أبطال الجيش العربي السوري ومن دماء السوريين وهي الدماء التي صنعت الانتصار ومهدت لعودة الأمن والاستقرار والأمان إلى سوريا".

وتابع: "لن تستطيع قوى الغدر وقوى الظلام أن تعود إلى الوراء، فسوريا قد انتصرت وهذه حقيقة إن لم يريدوا أن يعوها فسيجدون كل السوريين بالمرصاد لهم ولأعمالهم، ولن يستطيع أحد أن يمنع سوريا من العودة ليس كما كانت وإنما أقوى وأجمل مما كانت عليه".

وفي صباح اليوم قتل 14 عنصرًا من الجيش السوري وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين وسط دمشق.