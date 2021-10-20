تسجيل
18:54 GMT20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020

    ما دلالات تسوية إسرائيل لأوضاع 4 آلاف فلسطيني في الضفة وما أهمية هذه الخطوة؟

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:22:3072:1750_1200x675_80_0_0_3fc95a5fb8b354b061b4fb472e021c04.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110201050491585-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%9F/

    في خطوة وصفها المراقبون بـ "الإيجابية والمهمة"، وافقت إسرائيل لأول مرة منذ نحو 10 سنوات على تسوية الأوضاع القانونية لـ 4 آلاف فلسطيني بالضفة الغربية.

    وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل وافقت على السماح للسلطة الفلسطينية بتسجيل نحو 4 آلاف من سكان الضفة في سجل السكان الفلسطينيين، بينهم 1200 مصنفون "بدون هوية"، ولم تصدر لهم أبدا بطاقات هوية فلسطينية لأسباب مختلفة، مثل أنهم ولدوا في المنزل ولم يتم تسجيلهم.

    مظاهرات الفلسطينيين في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 18 مايو 2021
    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    للمرة الأولى منذ عقد... إسرائيل توافق على تسوية أوضاع 4 آلاف فلسطيني بالضفة

    وقال مراقبون إن هذه الخطوة تخفف من أعباء التنقل على الآلاف من المواطنين، بين المدن الفلسطينية مؤكدين أن الموافقة جاءت على وقع اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

    توطين الفلسطينيين

    وبحسب الصحيفة العبرية، البعض الآخر من هؤلاء دخلوا الضفة الغربية، وتزوجوا وأقاموا هناك دون أن يتم تسجيلهم بشكل منظم.

    كما يدور الحديث عن فلسطينيين كانوا في الخارج قبل توقيع معاهدات أوسلو في التسعينيات من القرن الماضي، وتم سحب هوياتهم ومنذ ذلك الوقت عادوا إلى الضفة وأقاموا بها سنوات طوال دون أي وضع قانوني رسمي، على ما ذكرت "يديعوت".

    إضافة إلى هؤلاء، وافقت إسرائيل على تغيير عناوين 2800 فلسطيني هم في الأساس من سكان قطاع غزة، لكنهم غادروا بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع عام 2007 ويقيمون منذ ذلك الوقت في الضفة دون تغيير عناوينهم.

    وتم اتخاذ القرار من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في إطار رغبته في اتخاذ خطوات مدنية واقتصادية بالضفة الغربية، وفق الصحيفة العبرية.

    وقال بيني غانتس على تويتر إنه وافق على تسجيل 4000 إقامة كبادرة إنسانية "وفي إطار سياسي لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

    خطوة إيجابية

    اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل وافقت على توطين 4000 فلسطيني في الضفة الغربية، بعد إلحاح ومطالب متكررة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هؤلاء المواطنون هم سكان الضفة الغربية الأصليون، ويقطنون بمدنها المختلفة، وإسرائيل تدرك ذلك جيدًا، ولكن لم يكن لديهم الهوية والجواز الفلسطيني.

    ويرى كنعان أن الموافقة الإسرائيلية خطوة جيدة وإيجابية باتجاه السلطة الفلسطينية، وأنها جاءت لتكلل نجاح مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس في رام الله أواخر أغسطس/آب الماضي.

    تفاهمات فلسطينية إسرائيلية

    من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، إن إسرائيل أعلنت الموافقة على تغيير عناوين ٤ آلاف مواطن فلسطيني معظمهم من قطاع غزة ويعيشون في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وجزء كبير منهم يعمل في أجهزة السلطة المختلفة.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © REUTERS / POOL
    غانتس يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان عدم تغيير عناوينهم يمثل لهم مشكلة في التنقل داخل المدن الفلسطينية، لأن الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على الحواجز بين المدن الفلسطينية يعتبر أن إقامتهم غير قانونية.

    وأكد أن السلطة الفلسطينية طالبت منذ سنوات بتغيير عناوين العديد من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة لتسهيل تنقلهم ولكن إسرائيل كانت تماطل في ذلك، مضيفًا: بالتأكيد هذه خطوة مهمة للتخفيف على شعبنا وهي تأتي من ضمن تفاهمات بين إسرائيل والسلطة.

    وتابع: "أعلنت إسرائيل حتى الآن عن الدفعة الأولى والتي تقترب من الـ 3 آلاف ونتمنى أن يتم الموافقة على باقي الطلبات وهي لا تعتبر توطينا للفلسطينيين في الضفة حتى لا يُعتبر هذا جزءا من لم الشمل ومن ملف اللاجئين، فالفلسطيني من حقه أن يقيم في أي محافظة يشاء ويغير عنوانه كما يحدث في كل العالم".

    وخلال السنوات الأخيرة، ضغطت السلطة الفلسطينية على إسرائيل للسماح لها بإدخال أولئك الأشخاص المصنفين "بدون هوية" إلى سجل السكان الفلسطيني.

    والمرة الأخيرة التي سمحت فيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بذلك، كانت قبل نحو 10 سنوات، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

    ولا يشمل القرار الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يقيمون في الخارج، ويقتصر فقط على المتواجدين الفعليين داخل الضفة الغربية.

    وفي 30 أغسطس الماضي، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في لقاء هو الأول من نوعه منذ نحو 11 عاما.

    وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني عام 2014 على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإقرار بخيار حل الدولتين.

    انظر أيضا:

    مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال آخر جنوب الضفة الغربية
    حماس تعلق على شروع إسرائيل في بناء محطة مواصلات لخدمة المستوطنين بالضفة
    إسرائيل تقضم 4 آلاف دونم من الجولان السوري المحتل
    للمرة الأولى منذ عقد... إسرائيل توافق على تسوية أوضاع 4 آلاف فلسطيني بالضفة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدمن مخدرات يجلس على سريره في جناح إزالة السموم في مستشفى ابن سينا الطبي للعلاج من تعاطي المخدرات في كابول، أفغانستان 10 أكتوبر 2021
    نظرة من الداخل... كيف يعالج مدمني المخدرات في أفغانستان
    اختيار على الطريقة الأمريكية
    اختيار على الطريقة الأمريكية
    أسعار البنزين في الدول العربية
    أسعار البنزين في الدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك