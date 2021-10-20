مجلس الأمن يدين هجمات "أنصار الله" على الأراضي السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية تجاه الأراضي السعودية، داعيا إلى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان إن أعضاءه ينددون بالهجمات التي يشنها الحوثيون عبر الحدود ضد السعودية.

كذلك، اعتبر المجلس أن "الاعتداءات في خليج عدن والبحر الأحمر تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن".

وطالب مجلس الأمن أطراف النزاع في اليمن بالوقف الفوري للتصعيد، بما في ذلك الهجمات التي تشنها "أنصار الله" في محافظة مأرب.

كما ندد المجلس بـ "بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع وأيضا العنف الجنسي".

وشدد على ضرورة "حل الخلافات في اليمن من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية".

وطالب مجلس الأمن "جميع الجهات الفاعلة في اليمن بالعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل".

يشار إلى تصاعد القتال بين الجيش اليمني مدعوما بالتحالف العربي من جهة وجماعة "أنصار الله في محافظة مأرب"، منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.