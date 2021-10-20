القيادة المركزية الأمريكية: نحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسنا بشأن هجوم التنف في سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية، فجر اليوم الخميس، إن بلادها تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن هجوم التنف في سوريا، وبالرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

موسكو، 21 أكتوبر - سبوتنيك. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تعرّض قاعدة التنف على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني لهجوم متعمد ومنسق بطائرات مسيرة، مؤكدة عدم وجود إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الهجوم على قاعدة التنف السورية، أمس الأربعاء، هو هجوم متعمد تم بطائرات مسيرة، وبأنها تجري تحقيقا في الواقعة، حاليا.

وكانت مصادر خاصة قد أوضحت لـ "سبوتنيك" أن طائرة مسيرة مذخرة مجهولة هاجمت القاعدة الأمريكية اللاشرعية للجيش الأمريكي شرقي سوريا.

وأكدت المصادر أن الطائرة استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ (55 كم)، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات سمعت بوضوح على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية.

وتابعت المصادر أن نيرانا اندلعت داخل القاعدة، كما في أحد المواقع القريبة من القاعدة، والتي يشغلها مسلحون موالون للجيش الأمريكي، وحتى اللحظة لم تتضح تفاصيل الهجوم ومن يقف وراءه.

وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع منطقة الـ (55 كم)، التي لطالما شكلت مسرحا لنشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).

وتتحلق منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".

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