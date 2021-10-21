أمير قطر يبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اجتماعا ثنائيا مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية ليز تروس، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أمير قطر استقبل وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية في مكتبه بالديوان الأميري في العاصمة القطرية.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد، تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.#قناhttps://t.co/GuckFo91jc pic.twitter.com/HDD8uyFvU8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 21, 2021

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، كما تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في أفغانستان.

ولفتت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إلى الدور الذي قامت به قطر في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بدور مهم في هذا الشأن، إضافة إلى دورها في دعم عملية السلام في البلاد.

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