بريطانيا تؤكد التزامها بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية الكاملة

أكدت سفارة المملكة المتحدة في الخرطوم أن لندن ملتزمة بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية الكاملة، ودعت جميع الأطراف السودانية للعمل معا من أجل التغلب على التوترات الحالية وإنجاح الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية في السودان، على "تويتر"، اليوم الخميس، بمناسبة زيارة فيكي فورد، وزيرة بريطانيا لشؤون أفريقيا إلى الخرطوم.

💬 "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية الكاملة.



لقاء إيجابي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول @aftaburhan ركز على أهمية الانتقال الديمقراطي السلمي للشعب السوداني. كما حث على استمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"



ڤيكي فورد - وزيرة 🇬🇧 لشؤون أفريقيا https://t.co/fruJJW2LdA — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) October 21, 2021

وخلال الزيارة التقت الوزيرة البريطانية برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مؤكدة على أهمية الانتقال الديمقراطي في السودان واستمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت فيكي فورد إن السودان حقق تقدما ملحوظا منذ الثورة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المهمة التي قادها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وتصاعدت التوترات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة، نتيجة اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بالبحث عن مصالح شخصية، كانت سببا في محاولة الانقلاب، التي تم إحباطها 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

© Sputnik / Mohamed Hassan اتفاق السلام السوداني

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