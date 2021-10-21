التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، قامت بتنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، لردع استهداف المدنيين، مشيرا إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن التحالف حذر من أنه في حال استمرار الانتهاكات الجسيمة سيتم الضرب بيد من حديد.

وقال العميد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، إن القوات المشتركة للتحالف مارست أعلى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية.

ولفت المالكي إلى وقوع ما وصفه بـ "الانتهاكات الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية الممنهجة من قبل المليشيا المدعومة من إيران".

وأكد المالكي أن ضبط النفس، خلال الأشهر الماضية، يهدف إلى دعم جهود ومبادرات أممية هدفها الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها أخذت في الاعتبار تجنب سقوط مدنيين.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، أصبحت تحت سيطرت "أنصار الله" منذ أواخر 2014.

العميد المالكي: في حال استمرار وتمادي المليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فعلى المليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.#واس_عام https://t.co/hpWUb5Qy46 — واس العام (@SPAregions) October 21, 2021

وتنفذ "أنصار الله" هجمات مضادة بطائرات دون طيار وصواريخ بالستية، إضافة إلى القوارب المفخخة، التي تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل الأراضي اليمنية والسعودية.

© Sputnik . M.Hassan من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن

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