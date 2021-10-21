خبير: بعض الأطراف الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية قد تلجأ للتصعيد للحصول على مكاسب أكبر

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، باسل الكاظمي، إن موقف بعض الأطراف الرافضة لنتائج الانتخابات، وقرار القضاء العراقي برفض كل الطعون على النتائج الأولية، قد يؤدي بالعراق إلى المجهول.

وتوقع الكاظمي، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن يشهد هذا الاعتراض على نتائج الانتخابات من قبل تلك الأطراف تصعيدا عسكريا، أو تهديدا بالتصعيد للحصول على مكاسب أكبر في الكابينة الوزارية القادمة.

وأشار الكاظمي إلى أن الأطراف التي لم يحالفها الحظ راحت تكيل الاتهامات إلى دول خارجية، مثل الإمارات وهو أمر غريب جدا، فلماذا لم تتهم تلك الدول قبل ذلك، وماذا لو كان الحظ حليفها هل كانت ستتهم تلك الدول أيضا؟.

ورفض القضاء العراقي، جميع طعون نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت قبل أكثر من أسبوع.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية، حسن سلمان، إن "عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام، بلغ 1360 طعنا"، مشيرا إلى أن الطعون رُفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بالرد.

إلى ذلك، زعمت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق التي شاركت في الانتخابات الأخيرة تحت "كتلة الصادقون"، أن الإمارات هي اللاعب الأساسي في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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