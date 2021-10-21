شكري ينقل رسالة من السيسي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وحسب بيان الحكومة الليبية، التقى الدبيبة، اليوم الخميس، بوزير الخارجية المصري، وذلك قبيل انطلاق أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا، المنعقد في طرابلس.

وخلال اللقاء، نقل شكري تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته لحكومة الوحدة الوطنية بنجاح هذا المؤتمر.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، والوفد المرافق له.

وحسب ما أفاد مراسل " سبوتنيك "، تم خلال الاجتماع أيضا بحث عدد من الملفات التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد.

وانطلقت، اليوم، في طرابلس أعمال "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، الذي يهدف لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

ويشارك في المؤتمر مسؤولين عرب ودوليين بارزين، على رأسهم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، والجزائر رمطان لعمامرة، والكويت أحمد ناصر الصباح.

كما يشارك أيضا في المؤتمر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والسفير الأمريكي ريتشارد نولاند، وغيرهم من المسؤولين العرب والغربيين، بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش وممثلين عن كل من إيطاليا وتركيا وقطر وتونس وتشاد والسودان.

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